В індійському штаті Тамілнад пара придумала, як провести весілля з більш ніж 160 гостями, попри обмеження, запроваджені через COVID-19.

Для цього наречені найняли літак, де й зібралися з гостями, пише BBC.

Нещодавно влада штату, з якого, як повідомляється, вилетів борт, посилила карантинні заходи та, зокрема, обмежила дозволену кількість гостей на весіллях до 50 осіб.

Читайте такожІндійська влада визнала скидання в річки тіл померлих від COVID-19Авіаційне управління Індії вже розслідує інцидент. За словами представника Генерального директорату цивільної авіації (DGCA), співробітників авіакомпанії SpiceJet, присутніх на борту літака, зняли з чергування.

Представник SpiceJet повідомив, що Boeing 737 був замовлений туристичним агентом з Мадурая в Бангалор для польоту після весілля. У компанії кажуть, що клієнт "був чітко проінформований про заходи у зв'язку з COVID, яким необхідно слідувати, і йому було відмовлено в дозволі на будь-які дії на борту судна".

Rakesh-Dakshina from Madurai, who rented a plane for two hours and got married in the wedding sky. Family members who flew from Madurai to Bangalore after getting married by SpiceJet flight from Bangalore to Madurai. #COVID19India#lockdown@TV9Telugu#weddingrestrictionspic.twitter.com/9nDyn3MM4n — DONTHU RAMESH (@DonthuRamesh) May 23, 2021

За офіційними даними, в Індії померло вже щонайменше 300 тис. осіб, які заразилися COVID-19. Експерти вважають, що реальна кількість загиблих може бути набагато більшою, оскільки чимало смертельних випадків офіційно не реєструються.

Загалом в Індії зареєстровано 26 млн випадків захворювання, зараз вона вважається епіцентром глобальної пандемії, а за кількістю хворих поступається лише США.

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Переклад: Катерина Комолова