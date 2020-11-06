Люди схильні ідеалізувати партнерів на початку відносин, а потім розчаровуватися, якщо щось не збігається з їх очікуваннями.

Американський психологічний дослідник і клініцист Джон Готтман відстежив певну закономірність у стосунках між партнерами. Він прийшов до висновку, що головним передвісником розлучень є всього одна якість – презирство.

Доктор Готтман є автором книги "Сім принципів щасливого шлюбу". Також він вважається одним з кращих сімейних консультантів у світі та витратив 40 років на вивчення поведінки подружніх пар, пише Cosmo.

Читайте також"Я подаю на розлучення": психолог розповіла, чому чоловіки йдуть з сім'ї

Презирством він вважає, наприклад, закочування очей, відчуття огиди й негативні думки щодо партнера. Туди ж варто додати посмішки, хмикання і внутрішнє відчуття переваги, яке виникає, коли партнер помилився.

Якщо зловили себе на подібному ставленні до хлопця або чоловіка, це ще не означає, що ваші стосунки приречені. Готтман стверджує, що кожна пара повинна вчасно усвідомити ту шкоду, яку завдає презирство, вчасно відстежити його присутність і, найголовніше, зупинити, щоб уберегти свої стосунки.

Виникнення презирства

Роздратування від певних вчинків, звичок партнера – це цілком природне явище. Погано, коли йому дозволяють перевтілитися в огиду.

Всі пари сваряться, у всіх є проблеми. Але те, як ви їх вирішуєте, з добротою або з презирством, визначає подальше майбутнє союзу.

"Партнери, які не обговорюють свої проблеми в принципі, мають найбільший ризик розлучитися. Ми вважаємо, що існує 4 "вершники апокаліпсису", тобто ознаки майбутнього розлучення: критика, презирство, обструкція і захисна реакція. Всі вони руйнують не тільки відносини, а й здоров'я партнерів", – розповів психолог Майкл Макналті.

"У них підвищується артеріальний тиск, зростає рівень гормону стресу в крові. У цьому стані люди втрачають здатність реагувати на партнера з любов'ю, гумором і перестають шукати вихід з кризового становища. Тому потрібно зробити 1 висновок: ніколи не спілкуйтеся з партнером, перебуваючи в стані злості, агресії та презирства. Краще відкладіть цю розмову", – додав Макналті.

З часом деякі пари втрачають спроби домовитися. У них не вистачає сил і терпіння розв'язувати поточні конфлікти, тому вони здаються. Якщо ж досі сваритеся і сперечаєтеся, то не все втрачено.

Як впоратися з презирством

Перестаньте закочувати очі та висловлювати всі інші, навіть найбільш безневинні, прояви зневаги. Люди схильні ідеалізувати партнерів на початку відносин, а потім розчаровуватися, якщо щось не збігається з їх очікуваннями.

Частіше нагадуйте собі, що партнер – це звичайна людина, яка має право на власну думку і переконання, нехай навіть неправильні. Вчіться шукати компроміс.

Розлучення: що варто знати

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН