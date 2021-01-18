Згідно з дослідженням, майже всі партнери (точніше, 86% таких пар), хто спить на відстані менш як 5 сантиметрів один від одного, вважають свої відносини абсолютно щасливими і гармонійними.

Багато сімейних пар розходяться, аргументуючи це тим, що "не зійшлись характерами". Напевно, для того, аби зберегти сім'ю, замало характеру, адже стосунки - це щоденна праця. А науковці виявили головний секрет щасливих відносин.

Як пише Nashamama, виявляється, що пари, які сплять, тісно притулившись один до одного, набагато щасливіші у відносинах ніж ті, хто цього не робить.

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Під час дослідження, проведеного в університеті Хартфортшира в Британії, психологи опитали понад 1000 пар, щоб з'ясувати, в якій позі вони сплять і наскільки вони задоволені відносинами один з одним.

Майже всі партнери (точніше, 86% таких пар), хто спить на відстані менш як 5 сантиметрів один від одного, вважають свої відносини абсолютно щасливими і гармонійними, ну а ті, хто спить на відстані понад 50 сантиметрів, задоволені відносинами тільки в 66% випадків.

«Різниця в наявності дотиків, - розповідає співавтор дослідження Річард Уайзмен, - 94% пар, які вночі тілесно контактують один з одним, задоволені своїми стосунками, в той час, як ті, хто не доторкається до партнера під час сну, задоволені лише у 68% випадків».

Крім того, партнери, які лягають в ліжко без одягу, зберігають пристрасть і любов на високому рівні навіть після 5 років стосунків.

До речі, цей секрет щасливих відносин використовує і... Вікторія Бекхем. В одному зі своїх інтерв'ю вона сказала: «Я сплю гола і буду спати голою щоночі, поки сплю з Девідом».

Тому, слідуйте правилу щасливих пар і кохання у ваших стосунках не згасне.

Стосунки чоловіка і жінки: що варто знати

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Автор: УНІАН