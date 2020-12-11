Закиди, образи, зневага почуттів та знецінення думки – не є гарною ознакою. Особливо, коли не розумієш, що трапилося і чому партнер постійно ображається.

Основою стосунків є взаємна повага між партнерами. Проте спілкування завжди не може бути ідеальним, можуть траплятися й сварки. В таких випадках варто вміти відрізнити негаразди від токсичних стосунків.

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Постійне почуття провини за свої слова або вчинки

Якщо навіть побутові розмови закінчуються сварками та дивними звинуваченнями, між вами явно щось не те, пише Cosmo.

Закиди, образи, зневага почуттів та знецінення думки – не є гарною ознакою. Особливо, коли не розумієш, що трапилося і чому партнер постійно ображається. Причому така поведінка може бути в прихованій, завуальованій чи жартівливій формі.

Відмінності в словах і діях партнера

Це можуть бути ситуації, коли партнер обіцяє провести час разом, а потім зникає з друзями. Також може не тримати слово, не прислуховуватися та жити тільки у своє задоволення.

Чим частіше партнер говорить про одне, а робить зовсім інше, тим вища необхідність припиняти такі стосунки. Якщо на початку не цінує час і увагу коханої людини, то в майбутньому нічого не зміниться.

Відсутність емоцій у відносинах

З одного боку, часті сварки, істерики та закиди рано чи пізно набриднуть обом. З іншого, відсутність навіть найменших зривів також підозріло.

Без скандалів і проблем у відносинах не обійтися. Такі ситуації можуть свідчити про те, що ви не байдужі одне одному і працюєте над відносинами.

Поява проблем на роботі та в спілкуванні з друзями

Наприклад, чоловік може весь час писати, телефонувати й дорікати, що партнерка багато часу приділяє роботі або друзям. Або навпаки може вважати некомпетентною і нецікавою.

Це вже не дзвіночки, а дзвони, які свідчать про те, що з партнером потрібно серйозно поговорити. Справа навіть не в тому, що чоловік поводиться, як дитина, якій не приділяють час і увагу. Все набагато серйозніше, адже таким чином чоловік принижує дівчину.

Якщо через поведінку партнера ти стаєш менш ефективною на роботі або майже не бачишся з подругами, в стосунках краще поставити крапку.

Тотальний контроль і шантаж

Одна справа, коли партнер цікавиться, о котрій тебе зустріти й просить не вимикати телефон. Інша, якщо наказує приїхати додому в 12 і бути весь час на зв'язку. Це, швидше за все, патологічне бажання володіти людиною і контролювати всі його пересування.

Ігнорування особистого простору та інтересів

На жаль, все ще є чоловіки, які застрягли мізками в минулому столітті й помилково вважають, що доля жінки – це кухня, пральна машинка і прибирання у квартирі. Вони й чути не хочуть про інші бажання дівчини. Таким чоловікам все одно, що тобі подобається, ніж ти цікавишся і як хочеш проводити дозвілля.

Відсутність страху перед розставанням

Запитай себе, чи боїшся втратити стосунки. Якщо відповідь прийшла не відразу або вона негативна, можна потихеньку збирати валізи. Коли ми дійсно любимо, а також дорожимо відносинами та партнером, боїмося навіть думки про розставання. Тому байдужість – дуже поганий показник.

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Автор: УНІАН