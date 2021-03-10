Є явні ознаки того, що ви для чоловіка, на жаль, нічого не значите – варто звернути на них увагу і вчасно зробити правильні висновки.

Секс в чистому вигляді, без очікувань і прихильностей іноді виявляється ідеальним варіантом відносин: як то кажуть, «ви привабливі, я дуже привабливий — навіщо даремно час втрачати».

Інша справа, що ми часто чекаємо від чоловіка більшого, а він вважає за краще зображати закоханість замість того, щоб відверто розставити всі крапки над «і», пише Elle.

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Пропонуємо розібратися, за якими ж ознаками можна визначити, що вашого шанувальника цікавить лише секс.

Розмови тільки про секс

Ви розповідаєте, як провели кращу у вашому житті презентацію для начальства - він заявляє, що ви, ймовірно, дуже сексуальні в діловому костюмі. Ви стривожені через конфлікт з колегою — він недвозначно натякає, що знає відмінний спосіб зняти стрес. Ви ділитеся історіями з відпустки - йому явно цікаві лише ваші фото в бікіні. Іншими словами, якщо після кожної розмови вам здається, що вашого шанувальника хвилює лише секс — не виключено, що так воно і є.

Немає загальних планів

Які б варіанти для спільного вікенду ви не запропонували, якщо порядок денний не включає секс - у вашого кавалера незмінно виникають супертермінові справи, що вимагають уваги родичі або аврал на роботі. Побачення ж зазвичай зводяться до банального поїдання піци перед телевізором (у вас або у нього вдома) або, в крайньому разі, до спільного походу в кіно (де він неодмінно вибере «місця для поцілунків»). На більше чоловік, якому потрібен лише секс, не готовий витрачати ні сили, ні час, ні гроші.

Він не знайомить вас зі своїми друзями

І тим більше з родичами. Чоловік, інтереси якого виходять за межі спальні, неодмінно представить вас — нехай і не відразу — як мінімум найближчому колу друзів. Якщо ж ваш роман триває кілька місяців, але на приятельські зустрічі, вечірки і сімейні вечері вас жодного разу не запросили — на статус «його дівчини» вам навряд чи варто розраховувати.

Компліменти тільки щодо вашої зовнішності

Черговий набір фраз, покликаних заманити вас в ліжко, приблизно такий "ти так смачно пахнеш", "у тебе приголомшливі ноги", "я втрачаю контроль, коли ти поруч" і, нарешті, нестаріюче "я тону в твоїх очах". Перш ніж втратити пильність під натиском цих приємних, але не дуже оригінальних компліментів, задайте собі питання: чи помічає ваш шанувальник ваше почуття гумору, чи хвилюють його ваші мрії, цілі і досягнення, або його захоплення поширюється лише на розмір вашого бюста?

Ви не снідаєте разом

Більш того, ви майже ніколи не проводите разом ніч — після сексу він зазвичай або стрімко зникає (бо вранці важливі переговори, вдома собака, яку потрібно годувати, у нього немає з собою зубної щітки — потрібне підкреслити), або ненав'язливо натякає, що зникнути варто вам. Ніжні обійми, довірчі бесіди і спільне приготування ранкової кави з яєчнею — все це не входить в його сценарій.

Він дратується, якщо ви відмовляєте йому в сексі

Якщо ви поки не готові до близькості, просто не в настрої або секс доводиться виключити з програми вечора через «жіночі дні», по-справжньому захоплений вами чоловік з радістю присвятить час прогулянкам, бесідам і обіймів - в той час, як зацікавлений лише в сексі ловелас буде відверто розчарований і роздратований: як не сумно, секс — єдине, чому він готовий присвячувати час, перебуваючи разом з вами.

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Автор: УНІАН