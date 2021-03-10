Секс в чистому вигляді, без очікувань і прихильностей іноді виявляється ідеальним варіантом відносин: як то кажуть, «ви привабливі, я дуже привабливий — навіщо даремно час втрачати».
Інша справа, що ми часто чекаємо від чоловіка більшого, а він вважає за краще зображати закоханість замість того, щоб відверто розставити всі крапки над «і», пише Elle.
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Пропонуємо розібратися, за якими ж ознаками можна визначити, що вашого шанувальника цікавить лише секс.
- Розмови тільки про секс
Ви розповідаєте, як провели кращу у вашому житті презентацію для начальства - він заявляє, що ви, ймовірно, дуже сексуальні в діловому костюмі. Ви стривожені через конфлікт з колегою — він недвозначно натякає, що знає відмінний спосіб зняти стрес. Ви ділитеся історіями з відпустки - йому явно цікаві лише ваші фото в бікіні. Іншими словами, якщо після кожної розмови вам здається, що вашого шанувальника хвилює лише секс — не виключено, що так воно і є.
- Немає загальних планів
Які б варіанти для спільного вікенду ви не запропонували, якщо порядок денний не включає секс - у вашого кавалера незмінно виникають супертермінові справи, що вимагають уваги родичі або аврал на роботі. Побачення ж зазвичай зводяться до банального поїдання піци перед телевізором (у вас або у нього вдома) або, в крайньому разі, до спільного походу в кіно (де він неодмінно вибере «місця для поцілунків»). На більше чоловік, якому потрібен лише секс, не готовий витрачати ні сили, ні час, ні гроші.
- Він не знайомить вас зі своїми друзями
І тим більше з родичами. Чоловік, інтереси якого виходять за межі спальні, неодмінно представить вас — нехай і не відразу — як мінімум найближчому колу друзів. Якщо ж ваш роман триває кілька місяців, але на приятельські зустрічі, вечірки і сімейні вечері вас жодного разу не запросили — на статус «його дівчини» вам навряд чи варто розраховувати.
- Компліменти тільки щодо вашої зовнішності
Черговий набір фраз, покликаних заманити вас в ліжко, приблизно такий "ти так смачно пахнеш", "у тебе приголомшливі ноги", "я втрачаю контроль, коли ти поруч" і, нарешті, нестаріюче "я тону в твоїх очах". Перш ніж втратити пильність під натиском цих приємних, але не дуже оригінальних компліментів, задайте собі питання: чи помічає ваш шанувальник ваше почуття гумору, чи хвилюють його ваші мрії, цілі і досягнення, або його захоплення поширюється лише на розмір вашого бюста?
- Ви не снідаєте разом
Більш того, ви майже ніколи не проводите разом ніч — після сексу він зазвичай або стрімко зникає (бо вранці важливі переговори, вдома собака, яку потрібно годувати, у нього немає з собою зубної щітки — потрібне підкреслити), або ненав'язливо натякає, що зникнути варто вам. Ніжні обійми, довірчі бесіди і спільне приготування ранкової кави з яєчнею — все це не входить в його сценарій.
- Він дратується, якщо ви відмовляєте йому в сексі
Якщо ви поки не готові до близькості, просто не в настрої або секс доводиться виключити з програми вечора через «жіночі дні», по-справжньому захоплений вами чоловік з радістю присвятить час прогулянкам, бесідам і обіймів - в той час, як зацікавлений лише в сексі ловелас буде відверто розчарований і роздратований: як не сумно, секс — єдине, чому він готовий присвячувати час, перебуваючи разом з вами.
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