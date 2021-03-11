Перед тим як використовувати будь-яку батіг, потрібно розігріти тіло. Наприклад, за допомогою менш сильних ударів або масажу.

Все, що якось причетне до БДСМ, може як доставити оргазм, так і травмувати. Тому так важливо розібратися в тому, що застосовувати для флагеляції (побиття батогом) і як ним правильно користуватися.

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Розберися з видами батогів

Думати, що батіг - це шматок обробленої шкіри з твердою ручкою і м'яким хвостом, трохи неправильно. У секс-шопах можна знайти кілька десятків найрізноманітніших "шльопальних" виробів. Серед них: арапнік (дуже великий батіг до 60-70 см в довжину), «Африканка», «Снейк», однохвостий батіг «Язик дракона», батоги «Кішка» і «Собака» і кілька їхніх варіацій, класичний і генітальний флогери, спанкерський стек і стек з хлопавкою, батіг, ротанг і паддл. Загалом, перш ніж купити батіг, слід розібратися, для чого він потрібен і які буде виконувати функції. І тільки після цього варто йти за батогом в магазин, пише cosmo.com.ua.

Починай з прелюдії

Батіг - не вібратор. Його, звичайно, можна і потрібно використовувати для досягнення оргазму. Але не безпосередньо. Батіг - дуже слизький об'єкт у всіх сенсах. З його допомогою можна як збудити партнера, так і травмувати. Тому шкіра коханої людини повинна бути готова до інтенсивних ударів і БДСМ. А значить, перед тим як використовувати будь-який батіг, потрібно розігріти тіло. За допомогою менш сильних ударів, масажу, орального сексу або інших прийомів.

Стеж за силою удару

Батогом дійсно можна травмувати партнера. І такі випадку не поодинокі. Тому потрібно використовувати ці БДСМ-іграшки дуже уважно. По-перше, обговорити з партнером, наскільки сильно можна його "бити". По-друге, позначити місця, на які не можна впливати іграшкою (спина, кобчик, шия, пальці або статеві органи). По-третє, відразу придумай стоп-слово, яке в будь-який момент зупинить секс.

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Автор: Ірина Погоріла