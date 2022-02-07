Упродовж неділі в нашій країні з коронавірусом госпіталізували понад 2 600 осіб.

В України упродовж неділі, 6 лютого, коронавірус COVID-19 виявили у 23 378 осіб, серед них 2 242 дитини та 394 медики.

В нашій країні за добу стало відомо про одужання 5 024 осіб, повідомив МОЗ України у Telegram.

У міністерстві зазначили, що з коронавірусом були госпіталізовані 2 699 осіб, а померли – 115.

Коронавірус в Україні – статистика станом на 7 лютого:

Усього захворіли 4 307 437 осіб;

Усього одужали 3 681 092 особи;

Усього померли 101 392 особи;

Усього зроблено 18 603 958 ПЛР-тестів.

Читайте такожУ МОЗ пояснили, як знизити ризик зараження дітей COVID-19Нагадаємо, пандемія коронавірусу розпочалася у березні 2020 року, і у цьому ж місяці в Україні почав діяти карантин.

Коронавірус в Україні 5 лютого 2022 діагностували у 27 851 особи, потрапили до лікарні 4 219 захворілих, померли через ускладнення 109 осіб, а перебороли хворобу – 6 089.

В нашій державі 4 лютого виявили рекордну кількість хворих на COVID-19 – 43 тис. 778 осіб.

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