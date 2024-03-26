У львів’янки діагностували рідкісний синдром, який трапляється лише в однієї людини на 100 тисяч.

У Львові хірурги прооперували жінку, яка внаслідок отриманої травми 30 років жила зі зрощеними пальцями рук.

За інформацією Першого медичного об'єднання Львова, 49-річна львів’янка Леся Бучацька в дитинстві сильно травмувала обидві кисті внаслідок падіння. У 17 років, аби виправити наслідки травми, її прооперували.

"Утім втручання було невдалим. В неї розвинулась та сформувалась тяжка патологія – безіменні та середні пальці обидвох рук заклякли, перестали розгинатися, а згодом і взагалі зрослися. І лише зараз, 30 років потому, Леся наважилася довіритися лікарям", - йдеться у повідомленні.

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За складну реконструктивну операцію взялися хірурги лікарні святого Пантелеймона. Вони діагностували у жінки синдром Ерлеса Данлоса, тобто аномалію розвитку сполучної тканини. Лікарі пояснюють, що внаслідок перенесеної травми у пацієнтки виник важкий дефект обидвох кистей. Рубці на долонях знерухомили 3-ті та 4-ті фаланги, і з часом пальці, які зовсім не розгиналися, зрослися. Цей рідкісний синдром трапляється лише в однієї людини на 100 тисяч. Сучасні методики дозволяють виправити цю ваду.

"Аби відновити функцію кистей, хірурги провели складне втручання з використанням методики клаптя. Спершу медики звільнили м'які тканини від рубців і спайок, а далі взяли клапоть на променевій судині з власної м'якої тканини пацієнтки і закрили ним дефект", - розповіли у медоб’єднанні.

Зазначається, що операція тривала шість годин та минула успішно. Зараз на жінку чекає тривала реабілітація, адже за довгі роки м'язи та сухожилля атрофувались. І, аби їх розпрацювати, треба щоденно займатися з фізичним терапевтом. А за місяць на неї чекає таке ж втручання на другій кисті.

"Жінка тішиться, що зможе здійснити свою мрію – нарешті надіти на палець свою шлюбну каблучку та вперше в житті зробити манікюр", - поділилися медики.

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