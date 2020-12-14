Вчені запідозрили, що реакція на коронавірус у дітей і дорослих відбувається не однаково.

На маленьких дітей припадає лише невеликий відсоток від загальної кількості заражених коронавірусом. І ця тенденція дивує вчених. Тепер дедалі більша кількість доказів проливає світло на цю таємницю. Імунна система у дітей краще озброєна для знищення SARS-CoV-2, ніж у дорослих.

"Діти значно краще пристосовані для боротьби з новим вірусом", - сказала Nature імунолог з Колумбійського університету Донна Фарбер.

Читайте такожУ світі від COVID-19 померли вже понад 1,6 мільйона людей (карта)Навіть в разі зараження SARS-CoV-2, діти найчастіше переживають м'які симптоми або переносять хворобу взагалі без них. Існує й ще один натяк на те, що реакція на коронавірус у дітей відрізняється від тієї, яка відбувається у дорослих. У деяких дітей з'являються симптоми і антитіла проти SARS-CoV-2. Але їхній стандартний ПРЛ-тест на коронавірус ніколи не показує позитивний результат.

У одному з досліджень у трьох дітей молодше 10 років з однієї сім'ї з'явилися антитіла проти коронавірусу. У двох з них навіть були м'які симптоми. Але тест жодного з них не був позитивним. Хоча за 28 днів їм зробили 11 тестів на COVID-19. Весь цей час діти тісно контактували зі своїми батьками, чиї тести були якраз позитивними.

За словами імунолога з Дитячого науково-дослідного інституту Мердока в Австралії Мелані Ніланд, яка досліджувала феномен сім'ї, імунна система дітей виявляє вірус і "дуже швидко й ефективно реагує на нього". Таким чином, інфекція придушується швидше, ніж у неї з'являється шанс розмножитися до того рівня, щоб ПРЛ-тест міг виявити її.

Навіть серед дітей, які переживають тяжке, але рідкісне ускладнення коронавірусу під назвою "синдром мультисистемного запалення", ПЛР-тест показує позитивний результат в 29-50% випадків.

Фарбер говорить, що тип антитіл, які з'являються у дітей, дає підказку про те, що насправді відбувається. В дослідженні за участі 32 дорослих і 47 дітей віком до 18 років, американська вчена разом з колегами виявила, що у дітей здебільшого з'являються антитіла проти "шипів" коронавірусу. За допомогою цих шипів інфекція проникає в людські клітини.

Читайте такожАмериканські лікарі виявили нові симптоми COVID-19 у дітейУ дорослих з'являються теж схожі імунні клітини, але також і антитіла проти нуклеокапсидного білка, який грає ключову роль в розмноженні SARS-CoV-2. Фарбер вказує на те, що такий білок зазвичай виділяються у великих кількостях лише тоді, коли вірус стає досить поширеним в тілі. Відсутність у дітей антитіл до цієї речовини говорить, що вони не страждають від такого ж широкого зараження, як дорослі. Їхня імунна система знищує SARS-CoV-2 до того, як він розмножиться.

На думку вченої, причина, чому дитяча імунна система так добре протистоїть коронавірусу, полягає в відносній "наївності" її Т-клітин. Ці клітини - частина адаптивної імунної системи, яка вчиться розпізнавати патогени впродовж життя. За словами Фарбер, оскільки дитячі Т-клітини фактично нетреновані, вони демонструють більшу здатність реагувати на нові віруси.

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Переклад: Лесь Димань