Вчені з'ясували, що якщо зробити довшу перерву між першим і другим уколом, захист від коронавірусу буде кращим.

Одна з найбільш поширених вакцин від COVID-19 виявилася більш ефективною, якщо другу з двох передбачених доз отримати трохи пізніше, ніж було рекомендовано раніше.

Як пише Nature, йдеться про препарат, розроблений Оксфордським університетом спільно з компанією AstraZeneca. Видання нагадує, що уряд Великої Британії вирішив робити більші перерви між уколами, щоб більше людей в країні могли отримати хоча б одне щеплення від коронавірусу. Дані нового дослідження свідчать, що це рішення більш ніж виправдане.

Читайте такожThe Guardian: В AstraZeneca сказали, коли зроблять вакцину проти мутованого COVID-19Вчений університету Ендрю Поллард разом з колегами проаналізував клінічні дані більш ніж 17 тисяч людей, половина з яких отримала вакцину від COVID-19, а інша половина - плацебо. Оксфордська команда виявила, що за умови, якщо перерва між дозами триває довше, ніж 6 тижнів, з'являється кращий захист від COVID-19.

Зокрема, ефективність вакцини становила 55%, якщо другий укол зробити менш ніж за 6 тижнів після першого. Але показник зростає до 81%, якщо пацієнт отримує другу дозу більш ніж через 12 тижнів після першого. Команда вчених також виявила, що одна доза вакцини AstraZeneca демонструє ефективність на рівні 76% впродовж перших 90 днів після вакцинації.

Вакцина для України: що відомо

21 лютого міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що перші 500 тис. доз вакцини AstraZeneca вже везуть з Індії в Україну. За його словами, зараз вакцина транспортується до Мумбаї, потім - вантажним літаком із зупинкою в Стамбулі - днями прибуде в Київ.

Вакцинацію в Україні планували розпочати з середини лютого. Під час першого етапу планують робити щеплення медикам, які працюють з хворими на COVID-19.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцину виробництва Pfizer/BionTech під час першої хвилі розподілу. Підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцини.

Планувалося, що вакцинація в Україні почнеться саме препаратом Pfizer/BionTech.

Протягом першого півріччя Україна може отримати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford у межах глобальної ініціативи COVAX. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що щонайменше 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому.

Нині в Україні розпочався процес реєстрації вакцин від COVID-19 від Pfizer-BioNTech, Oxford/AstraZeneca та Sinovac Biotech.

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Переклад: Лесь Димань