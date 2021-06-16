У дослідженні німецьких біологів взяли участь 216 осіб.

Змішана вакцинація від коронавірусу за допомогою векторної та мРНК-вакцин може показати більш високу ефективність, ніж традиційна вакцинація препаратом одного типу.

До такого висновку дійшли вчені Саарського університету. Результати їх дослідження поки що опубліковані як препринт наукової публікації на сайті medrxiv.org.

У дослідженні взяли участь 216 осіб - їм робили щеплення векторною вакциною AstraZeneca, а також мРНК-вакцинами Pfizer і Moderna.

97 осіб отримали змішану імунізацію - спочатку дозу векторної вакцини, а потім дозу мРНК вакцини. 55 осіб отримали дві дози векторної вакцини, 64 людини - дві дози мРНК-вакцини.

Дослідивши зразки крові учасників дослідження, вчені прийшли до висновку, що у групи зі змішаною схемою вакцинації імунна відповідь була виражена набагато сильніше, ніж у будь-якої з груп зі звичайною схемою.

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Це не перше дослідження, яке приходить до подібних результатів. У деяких європейських країнах вже дозволено використовувати змішані схеми вакінації.

Так, італійський регулятор дозволив змішувати вакцини від коронавірусу від AstraZeneca з Pfizer і Moderna. Раніше змішану вакцинацію вирішили випробувати в Канаді.

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Автор: Дмитро Захаров