Спад збігся з поширенням варіанту "Дельта" і припиненням обмежень соціального дистанціювання в Ізраїлі.

Ізраїль повідомив про зниження ефективності вакцини Pfizer проти COVID-19 в запобіганні інфекціям і симптоматичним захворюванням.

Як повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю, ефективність впала до 64% ​​з 6 червня. Водночас вакцина виявилася на 93% ефективною в запобіганні госпіталізаціям і серйозним захворюванням, викликаних коронавірусом.

Наголошується, що у травні був опублікований звіт про те, що дві дози вакцини Pfizer забезпечили понад 95% захисту від інфекції, госпіталізацій і важких захворювань.

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Представник Pfizer відмовився коментувати дані з Ізраїлю, але послався на інші дослідження, що показують, що антитіла, викликані вакциною, як і раніше здатні нейтралізувати всі протестовані варіанти, включаючи варіант "Дельта", хоча і меншою мірою.

Спад збігся з поширенням варіанту "Дельта" і припиненням обмежень соціального дистанціювання в Ізраїлі.

Наголосимо, що уже близько 60% населення Ізраїлю отримали хоча б одну щеплення Pfizer, і кількість щоденних COVID-випадків знизилася з більш ніж 10 тисяч в січні до однозначних цифр минулого місяця. Це спонукало Ізраїль відмовитися від майже будь-якого соціального дистанціювання, а також від вимоги носити маски, хоча останнє частково відновили в останні дні.

Нагадаємо, на початку червня Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю заявило, що виявило невелику кількість випадків міокардиту (запалення серцевого м'яза), що спостерігається в основному у молодих чоловіків, які отримали вакцину Pfizer. Повідомляється, що існує ймовірний зв'язок між отриманням другої дози вакцини і появою міокардиту серед чоловіків у віці від 16 до 30 років.

Коронавірус: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко