У разі проблем із постачанням важливо мати запас технічної та питної води. За відсутності останньої - можна знезаразити наявну воду для пиття та приготування їжі.
У МОЗ рекомендували зробити запас води у закритих ємностях для всіх членів родини. За необхідності її можна набрати в бюветах, колодязях чи пунктах розливу.
Головні правила кип'ятіння та зберігання води:
- процес повинен займати не менше 10 хвилин. Коли вода трохи настоїться, потрібно прибрати осад
- чим довше вода кип’яти, тим менше патогенів в ній залишиться
- кип’ячену воду зберігати можна виключно в закритій тарі
- у разу можливості додатково очистіть воду за допомогою фільтра.
Війна в Україні
З початку війни російські окупанти продовжують нищити українську інфраструктуру. Це часто призводить до відключення водо- та електропостачання.
Зокрема, у майже повністю знищеному Маріуполі не буде якісної питної води та повноцінної подачі електроенергії, оскільки інфраструктура в місті на 90% зруйнована російськими окупантами.
Прифронтовий Миколаїв також постійно піддається атакам з боку російських окупантів. Місто вже кілька місяців живе без питної води. Крім того, через обстріли там періодично зникає електроенергія.
Через один з останніх масованих ударів по Україні 80% жителів Києва залишилися без водопостачання.