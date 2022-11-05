У МОЗ розповіли, як кип'ятити воду, щоб знищити в ній всі патогени і зробити безпечною для вживання.

У разі проблем із постачанням важливо мати запас технічної та питної води. За відсутності останньої - можна знезаразити наявну воду для пиття та приготування їжі.

У МОЗ рекомендували зробити запас води у закритих ємностях для всіх членів родини. За необхідності її можна набрати в бюветах, колодязях чи пунктах розливу.

Головні правила кип'ятіння та зберігання води:

процес повинен займати не менше 10 хвилин. Коли вода трохи настоїться, потрібно прибрати осад

чим довше вода кип’яти, тим менше патогенів в ній залишиться

кип’ячену воду зберігати можна виключно в закритій тарі

у разу можливості додатково очистіть воду за допомогою фільтра.

Війна в Україні

З початку війни російські окупанти продовжують нищити українську інфраструктуру. Це часто призводить до відключення водо- та електропостачання.

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Зокрема, у майже повністю знищеному Маріуполі не буде якісної питної води та повноцінної подачі електроенергії, оскільки інфраструктура в місті на 90% зруйнована російськими окупантами.

Прифронтовий Миколаїв також постійно піддається атакам з боку російських окупантів. Місто вже кілька місяців живе без питної води. Крім того, через обстріли там періодично зникає електроенергія.

Через один з останніх масованих ударів по Україні 80% жителів Києва залишилися без водопостачання.

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