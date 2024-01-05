Вони попередили, що не всі експрес-дієти безпечні. Деякі здатні завдати шкоди здоров'ю.

Експерти одноголосно не рекомендують намагатися схуднути за короткий період часу, оскільки краш-дієти, при яких спостерігається серйозний дефіцит калорій, пов'язані з ризиками для здоров'я, такими як зневоднення і електролітний дисбаланс.

Крім того, коли вага втрачається на таких дієтах, це зазвичай відбувається у вигляді м'язів і води, а не жиру, пише USA Today. Однак існують здорові та рекомендовані способи схуднення за розумний час.

Який найшвидший спосіб схуднути?

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Відповідь полягає в тому, що вам потрібно дотримуватися дефіциту калорій – це відбувається, коли ви споживаєте менше калорій, ніж потрібно організму. Дефіцит калорій може виглядати по-різному залежно від ваги, зросту та рівня активності людини.

Фітнес-тренер Маркос Есківель розповів, що є кілька прийомів, які допомогли його клієнтам схуднути правильно. Якщо ви ведете активний спосіб життя, то вживання правильної кількості білка життєво важливе для успіху у втраті ваги. "Люди прирівнюють споживання білка до набору маси, але... організм спалює більше калорій, просто розщеплюючи білок", - пояснив він.

Чи можна схуднути всього за кілька днів?

За допомогою експрес-дієти це можливо, але навряд чи це триватиме довго. Ви також можете зіткнутися з неприємними побічними ефектами або навіть небезпечними станами, такими як зневоднення та електролітний дисбаланс.

Деякі люди швидко втрачали вагу за допомогою нових ліків для схуднення.

Лікар-терапевт Джулі Чен зазначила, що для безпечного схуднення дуже важливо правильно вибирати їжу. Вона рекомендує включати в свій раціон різноманітні цільнозернові продукти, овочі, фрукти та боби, щоб отримати необхідні поживні речовини та клітковину.

Інші новини про дієти

Найефективнішою і безпечною фахівці визнали середземноморську дієту. Вона включає рибу, оливкову олію, горіхи, овочі та фрукти. Такий раціон відмінно сприяє схудненню і підтримці ваги в нормі.

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