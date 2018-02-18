У Києві п’яний водій протаранив авто та вилетів на рейки трамвая (фото)

Після зіткнення п'яний водій-іноземець і пасажири "Мерседеса" вийшли з авто і зникли.

У Києві на вулиці Борщагівська п’яний водій на автомобілі «Мерседес» в'їхав в автомобіль «Форд», внаслідок ДТП обидва авто вилетіли на трамвайні рейки.

Про це повідомляє «Київ Оперативний». За словами очевидців, п'яний водій-іноземець на автомобілі «Мерседес», номери RP74907 (PL), перевищив швидкість, не впорався з керуванням і в'їхав в автомобіль «Форд». Від удару обидва автомобілі вилетіли на трамвайні рейки.

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Повідомляється, що після зіткнення водій і пасажири «Мерседеса» вийшли з авто і зникли.

Згідно з опублікованими фотографіями, ДТП сталася біля зупинки швидкісного трамваю «Національний авіаційний університет» (перехрестя вул. Борщагівська і вул. Гарматна).

Раніше стало відомо що під Києвом мікроавтобус зі школярами потрапив у ДТП, постраждали 9 дітей.