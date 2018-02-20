У Сумах суд відпустив з-під варти чоловіка, підозрюваного у вбивстві колишньої дружини і замаху на її коханця (відео)

Чоловік завдав обом ножові поранення в шию. Жінка померла на місці, а чоловіка вдалося врятувати.

У Сумах 44-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві колишньої дружини і нанесенні ножових поранень її коханцю, на час слідства випустили із залу суду без запобіжного заходу.

Рідні загиблої і правоохоронці приголомшені таким рішенням, йдеться в сюжеті ТСН. Їх дитина фактично залишилася сиротою. Його батька підозрюють у вбивстві матері.

«Він на них напав на сонних. Ударив її в сонну артерію – це миттєва смерть. А вона встала і побігла», - розповідає мати загиблої.

Трагедія сталася в квартирі підозрюваного, де раніше жила родина. Після розлучення дружина хоч і переїхала в інше житло, але постійно сюди навідувалася. В той день вона приїхала разом з коханцем. Власник квартири завдав обом ножові поранення в шию. Жінка померла на місці, чоловіка вдалося врятувати.

Підозрюваний залишився на місці вбивства, у всьому зізнався правоохоронцям. Відсидівши 2 місяці у СІЗО, він несподівано виходить на свободу.

«Я вперше стикаюся з таким, що особа, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, залишається без обрання запобіжного заходу», - говорить керівник відділу прокуратури Сумської області.

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Втім, два суди - першої інстанції та апеляційний - вважають таке рішення справедливим.

«Згідно з правовою позицією Європейського суду з прав людини, тяжкість скоєного злочину не може бути єдиною підставою для взяття людини під варту. Слідчий суддя взяв до уваги позитивні характеристики підозрюваного, наявність постійного місця проживання та відсутність судимостей», - говорить прес-секретар Зарічного районного суду м. Суми.

Справжнім потрясінням для матері загиблої стало і те, що злочин кваліфікували як замах.

Зараз досудове розслідування зупинили, тому що підозрюваний зник.

«Після того, як за рішенням суду підозрюваного звільнили з-під варти, він почав лікуватися в різних медичних установах, з останньої він втік. Ми змушені були оголосити його в розшук», - розповідає прес-секретар ГУ Нацполіції Сумщини.

Квартира підозрюваного 44-річного Володимира Тараповського закрита. Її власника не бачили тут з дня вбивства.

«У кривавій різанині винен не сусід, а його колишня дружина, яка намагалася відсудити квартиру. І всіляко його провокувала. З коханцями вона знущалася над ним. Вона говорила: «Я сама тебе знищу», вона голосно говорила всім. У нього вже здали нерви. Якщо б він не поклав, то вони б його поклали. Сто відсотків він би там лежав», - розповідають сусіди підозрюваного.

З урахуванням обставин, при яких чоловік убив свою колишню дружину і поранив її коханця, йому загрожувало до 15 років ув'язнення. Після втечі і переховування від слідства його можуть посадити довічно.

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