На перехресті в центрі Харкова зіткнулися чотири автомобілі (фото)
18:54, 24 лютого 2018Інциденти
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За попередньою інформацією, учасниками події стали автомобілі "Фольксваген Поло", 2 Мерседеса і "Тойота Камрі".
На перехресті в центрі Харкова зіткнулися чотири автомобілі.
Як повідомили в Управлінні патрульної поліції Харківської області, винуватці ДТП встановлюються.
Аварія сталася 24 лютого близько 16.15 на перехресті вул. Сумської та вул. Жон Мироносиць.
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За попередньою інформацією, учасниками події стали автомобілі "Фольксваген Поло", 2 Мерседеса і Тойота Камрі.
В результаті ДТП медики госпіталізували у лікарню двох осіб – водія авто Фольксваген Поло і водія авто Мерседес. Зараз всі обставини ДТП встановлює слідчо-оперативна група.
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