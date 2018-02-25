Аварія в Харкові: без тепла залишаються близько сотні багатоповерхівок, лікарні, школи та садочки

Через аварію на тепломережі у місті відбудеться засідання оперативного штабу з надзвичайних ситуацій.

У Харкові у зв'язку з аварією на системах теплопостачання, в результаті якої без опалення залишилися понад 600 об'єктів житлової і соціально-побутової сфери, відбудеться засідання оперативного штабу з надзвичайних ситуацій.

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Як повідомили у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, до міста для координації робіт ліквідації наслідків аварії вилетіли заступник глави Мінрегіону Едуард Кругляк та перший заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Олег Мельчуцький.

«Для ліквідації наслідків аварії на системах теплопостачання, що сталася в районі медмістечка міста Харкова, до міста вилетіли - заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Едуард Кругляк та перший заступник голови ДСНС України Олег Мельчуцький. Під їх керівництвом буде проведено засідання оперативного штабу з надзвичайних ситуацій», - поінформував віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

Як повідомив віце-прем'єр на своїй сторінці в Facebook, в Харкові зменшилася кількість багатоповерхівок і установ, які залишаються без централізованого теплопостачання.

За його словами, станом на 16:00 неділі, 25 лютого, без тепла залишаються 81 багатоповерхівка, п'ять лікарень, п'ять дитячих садків, два позашкільних заклади та чотири школи. Всього – 97 об'єктів.

"Ремонтні роботи з відновлення ведуться паралельно на двох тепломагістралях: основній і резервній. Це необхідно для підстраховки на той випадок, якщо виникнуть непередбачені пориви на одній з ліній. Системи елктро-, газо-і водопостачання об'єктів працюють у штатному режимі", - написав віце-прем'єр.

Оперативний штаб вирішив розгорнути чотири пункти обігріву на базі шкіл для тимчасового розміщення та харчування жителів навколишніх будинків, де відсутнє теплопостачання. Підготовлено шість мобільних пунктів обігріву.

Також у неділю буде прийнято рішення щодо навчального процесу в школах.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого, приблизно о 15.00, у Немишлянському районі Харкова через довготривалу експлуатацію стався порив труби магістральної тепломережі діаметром 700 мм. Внаслідок аварії без теплопостачання залишилися 666 об’єктів житлової та соціально-побутової сфери у двох районах міста. Згодом сталися повторні пориви: о 21.00 24 лютого, о 2.00, о 5.00 та о 9:18 25 лютого. Зранку 25 лютого повідомлялося про відновлення теплопостачання 522 будівель.