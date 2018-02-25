У Львові водій насмерть збив дитину і втік
20:39, 25 лютого 2018Інциденти
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Пізніше водій все ж повернувся на місце ДТП.
Обставини події та особу водія встановлюють слідчі / фото УНІАН
У Львові водій збив на смерть 10-річну дитину, яка каталась на санках.
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Про це повідомив керівник групи VARTA1 Ігор Зінкевич на своїй сторінці в Facebook.
За його інформацією водій Renault Master втік, а дитина загинула на місці ДТП.
У прес-службі ГУ ПП у Львівській області також підтвердив цю інформацію і уточнили, що, по попередніми даними, дитина виїхала на санках на проїжджу частину.
Поліцейські розшукали винуватця ДТП.
Обставини події і особу водія встановлюють слідчі.
Пізніше, за словами Зінкевича, водій все ж повернувся на місце ДТП.
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