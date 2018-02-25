У Львові водій насмерть збив дитину і втік

Пізніше водій все ж повернувся на місце ДТП.

У Львові водій збив на смерть 10-річну дитину, яка каталась на санках.

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Про це повідомив керівник групи VARTA1 Ігор Зінкевич на своїй сторінці в Facebook.

За його інформацією водій Renault Master втік, а дитина загинула на місці ДТП.

У прес-службі ГУ ПП у Львівській області також підтвердив цю інформацію і уточнили, що, по попередніми даними, дитина виїхала на санках на проїжджу частину.

Поліцейські розшукали винуватця ДТП.

Обставини події і особу водія встановлюють слідчі.

Пізніше, за словами Зінкевича, водій все ж повернувся на місце ДТП.