У Львові водій насмерть збив дитину і втік

20:39, 25 лютого 2018
Інциденти
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Обставини події та особу водія встановлюють слідчі / фото УНІАН

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Про це повідомив керівник групи VARTA1 Ігор Зінкевич на своїй сторінці в Facebook.

За його інформацією водій Renault Master втік, а дитина загинула на місці ДТП.

У прес-службі ГУ ПП у Львівській області також підтвердив цю інформацію і уточнили, що, по попередніми даними, дитина виїхала на санках на проїжджу частину.

Поліцейські розшукали винуватця ДТП.

Обставини події і особу водія встановлюють слідчі.

Пізніше, за словами Зінкевича, водій все ж повернувся на місце ДТП.

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Теги: #ДТП у Львові#смерть дитини в ДТП