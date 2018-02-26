"Це кричуща брехня": співвласник ТРЦ відреагував на інцидент в аквапарку Києва

Співвласник Dream Town заявив, що новина про падіння даху в аквапарку - "кричуща брехня".

Співвласник торгового центру Dream Town Гарік Корогодський заявив, що ситуація з травмуванням хлопчика в аквапарку навмисно розганяється в мережі.

Інцидент був, дитина отримала травму, написав він на своїй сторінці у Facebook. "Вже через 2 години після інциденту, ще в суботу, лікарі сказали, що загрози здоров'ю немає. Наклали шви (не ту кількість, про яку пишуть, але справа не в цьому - для нас жодна травма неприпустима)", - йдеться у його повідомленні.

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За його словами, батькам одразу повідомили, що все лікування оплачує аквапарк.

"Ми вже знаємо, хто і навіщо розганяє цей випадок по мережі. Професія цих людей має назву, і у них буде запитано – батьки ні до чого, вони дбають про свою дитину, як і повинні", - зазначив Корогодський.

"Ті, хто розніс новину про нібито дах, який упав, – ви просто звірі, це кричуща брехня", - додав він.

Як повідомлялося, 24 лютого в київському аквапарку в ТРЦ Dream Town на дитину впала частина конструкції гірки, якою вона з'їжджала. Дитину госпіталізували.

Батько викликав "швидку допомогу", хлопчика відвезли в міську лікарню на Підвисоцького, де йому наклали 34 шви. За словами матері, батьки планують в майбутньому робити дитині пластику лоба.