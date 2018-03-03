У центрі Харкова внаслідок аварії на тепломережі без опалення залишилися майже 100 об'єктів (відео)

Опалення планують відновити сьогодні до вечора.

У центрі Харкова внаслідок аварії на тепломережі без опалення залишилися майже 100 об'єктів.

Як повідомила УНІАН прес-секретар комунального підприємства «Харківські теплові мережі» Тетяна Чуйко, аварія на трубопроводі сталася сьогодні близько 3.00 під вулицею Чернишевською в Київському районі Харкова.

Читайте такожХарків обігрівають повітряними тепловими гарматами, опалення обіцяють повернути до вечораЗа її словами, через прорив трубопроводу діаметром 500 мм без опалення залишилися 84 житлових будинки, 2 дитсадка, дитячо-юнацька спортивна школа, пологовий будинок, медична частина МВС, лікарня, шкірно-венерологічний диспансер і тубдиспансер. На місці працюють ремонтники, вони відкачують воду та намагаються ліквідувати порив без проведення земляних робіт.

Чуйко наголосила, що опалення у відімкнених будинках планують відновити сьогодні до вечора.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові за останні 10 днів сталося щонайменше чотири великі аварії на тепломережах, внаслідок чого без тепла та гарячої води на кілька днів залишалися мешканці кількох сотень будинків.