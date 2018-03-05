Затримано одного з учасників стрілянини у Коростені, у результаті якої загинула людина

Правоохоронці провели низку невідкладних слідчих дій, призначено судові експертизи.

Затримано одного з учасників інциденту, що стався у Коростені із застосуванням вогнепальної зброї.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Як зазначається у повідомленні, під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області розслідується кримінальне провадження за фактом вчинення хуліганських дій із застосуванням вогнепальної зброї та умисного вбивства особи, що сталося 3 березня у Коростені за трьома статтями КК України.

Правоохоронці провели низку невідкладних слідчих дій, призначено судові експертизи, у результаті яких вже наступного дня, 4 березня, одного із співучасників злочинів затримано .Того ж дня йомуповідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Як повідомляв УНІАН, 3 березня у місті Коростень Житомирської області внаслідок стрілянини у кафе одна людина загинула, ще одна дістала поранення. Сталося це під час сутички між групою чоловіків, внаслідок якої двоє із них отримали вогнепальні поранення. Один з травмованих від отриманих ушкоджень помер у лікарні, життя іншого медикам вдалося врятувати. За вказаним фактом розпочато досудове розслідування відразу за кількома статтями кримінального кодексу – ст. 115 (умисне вбивство), ст.15 (замах на злочин), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Обидва чоловіки раніше уже притягувалися до кримінальної відповідальності. Поліцейські встановлюють деталі інциденту та усіх учасників події.