На Житомирщині прооперували депутата, який намагався застрелитися

Водночас один з однопартійців постраждалого заявив, що чоловік вистрілив у себе випадково.

На Житомирщині в одній з лікарень області медики прооперували депутата Житомирської обласної ради від партії «УКРОП», який намагався вчинити самогубство, вистріливши у себе з карабіну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на сесії обласної ради розповів депутатам начальник Головного управління Нацполіції у Житомирській області В’ячеслав Печененко. За його даними, депутат стріляв у себе із зареєстрованого карабіну «Сайгак».

Печененко зазначив, що, за даними поліції, депутат сьогодні уночі близько 4 години після прощальної розмови з матір’ю відключив телефон.

Перелякана жінка направила до депутата його рідного брата - свого другого сина, який і знайшов чоловіка з пораненням.

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«Депутат був доставлений до лікарні, йому вже зробили операцію, він при свідомості», - сказав Печененко.

Водночас на сесії один з однопартійців постраждалого сказав, що, за його даними, цей чоловік вистрілив у себе випадково.

Також з поінформованих джерел УНІАН стало відомо, що потерпілий депутат є мешканцем Коростеня, приватним підприємцем. Що саме спонукало чоловіка вистрілити у себе, наразі встановлюють. Перевірка за цим фактом триває.

Як повідомляв УНІАН, депутат Житомирської обласної ради від партії «УКРОП» намагався вчинити самогубство, вистріливши у себе з карабіну. Випадок стався сьогодні, 7 березня. 42-річного чоловіка доставили до однієї з лікарень області з вогнепальним пораненням грудної клітки.