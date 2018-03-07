В Києві іноземці з ножем напали на таксиста та викрали авто

Зловмисники кілька разів вдарили ножем чоловіка, після чого втекли на його іномарці.

У Києві троє іноземців кілька разів ударили ножем таксиста і викрали його автомобіль.

Про це повідомили в прес-службі поліції Києва. Зловмисники кілька разів вдарили ножем чоловіка, після чого втекли на його іномарці. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

"Чоловік привіз незнайомців за вказаною адресою. Замість оплати таксист отримав кілька ударів ножем. Після цього зловмисники залишили пораненого киянина на вулиці, заволоділи його «Toyota Camry» та втекли. Потерпілого із ножовими пораненнями госпіталізували до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Під час відпрацювання інформації, працівники карного розшуку Святошинського управління поліції встановили, що до заволодіння іномарки причетні троє осіб.

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Після встановлення їх місця знаходження правоохоронці затримали правопорушників. Ними виявились іноземці - 1982, 1986 та 1972 років народження, які раніше до кримінальної відповідальності не притягувались. Одному із чоловіків інкримінують кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмисників перевіряють на причетність до аналогічних злочинів.

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