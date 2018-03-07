Жорстоке вбивство дівчини в Одесі: поліція знайшла у катакомбах голову жертви

Правоохоронці також знайшли знаряддя вбивства дівчини - пістолет.

Сьогодні працівники поліції виявили голову молодої жінки, вбитої в лютому на Молдаванці в Одесі.

Читайте такожРізанина в урядовому кварталі: ЗМІ дізналися, ким був загиблийЯк повідомив УНІАН представник Головного управління Національної поліції в Одеській області, сьогодні голову вбитої 27 лютого Анни Єргієвої було виявлено в катакомбах у передмісті Одеси.

За даними представника управління, жінку спочатку було застрелено, а потім обезголовлено.

Також було виявлено знаряддя вбивства - пістолет.

Як повідомляв УНІАН, увечері 27 лютого в Одесі в квартирі, розташованій в одному з будинків на Молдаванці, було виявлено обезголовлене тіло молодої жінки, 1989 року народження.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У ніч на 5 березня 25-річний підозрюваний у вбивстві був затриманий. 7 березня за клопотанням Одеської місцевої прокуратури № 2, його було взято під варту.

Затриманому повідомлено про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів, розбої та завданні тілесних ушкоджень поліцейському (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 345 КК України).