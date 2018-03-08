У центрі Одеси під час затримання «барсеточників» постраждало троє поліцейських

Злочинці намагалися втекти на автомобілі і скоїли наїзд на поліцейських.

Вчора, 7 березня, в центрі Одеси під час затримання «барсеточників» біля ринку «Привоз» постраждали троє поліцейських.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, правоохоронців, які постраждали, доставили в лікарню для надання медичної допомоги.

Повідомляється, що під час проведення заходів у рамках оперативно-профілактичного відпрацювання «Мігрант» поліцейські помітили чотирьох підозрілих чоловіків, які сиділи в автомобілі. Вирішивши перевірити у них документи, працівники поліції підійшли до незнайомців і пред'явили службові посвідчення. Після прохання вийти з машини, злочинці намагалися втекти і здійснили наїзд на поліцейських. В результаті трьох правоохоронців було травмовано.

Для зупинки транспортного засобу працівники поліції застосували травматичну зброю. Правопорушників - 29-річного одесита і трьох іноземних громадян віком від 37 до 51 року - затримали і доставили до Приморського відділу поліції.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.345 (погроза або насильство стосовно працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Зловмисники затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вони перевіряються на причетність до скоєння інших злочинів.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 7 березня, в центрі Одеси, біля ринку «Привоз», поліція із застосуванням зброї затримала групу так званих злодіїв- «барсеточників».