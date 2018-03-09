У Польщі через зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою загинули два українця - ЗМІ

Аварія сталася на автодорозі у напрямку Перемишля, поблизу міста Бірце.

У Польщі 8 березня мікроавтобус, у якому перебували шестеро українців, зіткнувся з вантажівкою.

Внаслідок ДТП загинули двоє громадян України, ще четверо постраждали. Про це повідомляє Громадське з посиланням на польське видання Nowiny24.pl.

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Аварія сталася на автодорозі у напрямку Перемишля, поблизу міста Бірце.

«Поліцейські встановили, що Ford рухаючись у напрямку до Перемишля, раптово виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою з причепом», - йдеться у повідомленні.

У момент аварії на дорозі було слизько і кермувати було складно, повідомили у поліції.

«У автомобілі подорожували шестеро людей. Водій та пасажир загинули на місці», — повідомляє видання.

Інші четверо пасажирів були госпіталізовані до лікарень у Перемишлі та місті Санки. Один з них перебував у важкому стані, його доставили до лікарні Перемишля вертольотом.

Українці прямували до Перемишля із сусіднього міста Старе Бірце, там вони працювали будівельниками.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Польщі в результаті зіткнення легкового автомобіля з потягом загинуло четверо громадян України.