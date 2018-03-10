Нічні погоні: п'ятеро поліцейських у Києві та Рівному постраждали, переслідуючи порушників (відео)

09:33, 10 березня 2018
Інциденти
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Вночі п&#039;ятеро поліцейських отримали травми, переслідуючи порушників / фото facebook.com/sergii.knyazev

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв.

"Сьогодні вночі одночасно в м Київ та м Рівне отримали травми під час несення служби п’ятеро поліцейських. При схожих обставинах, переслідуючи правопорушників, які навмисно скеровували свої автівки на таран поліцейських авто (!). В обох випадках порушники затримані та поміщені в ІТТ", - написав Князєв.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Києві п'яний водій врізався у авто поліції охорони, внаслідок чого двоє правоохоронців потрапили до реанімації.

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Теги: #ДТП з поліцейським авто