Нічні погоні: п'ятеро поліцейських у Києві та Рівному постраждали, переслідуючи порушників (відео)
09:33, 10 березня 2018Інциденти
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В обох випадках порушники брали поліцейське авто на таран.
Вночі п'ятеро поліцейських отримали травми, переслідуючи порушників / фото facebook.com/sergii.knyazev
Сьогодні вночі у Києві та Рівному під час несення служби отримали травми п’ятеро поліцейських.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв.
"Сьогодні вночі одночасно в м Київ та м Рівне отримали травми під час несення служби п’ятеро поліцейських. При схожих обставинах, переслідуючи правопорушників, які навмисно скеровували свої автівки на таран поліцейських авто (!). В обох випадках порушники затримані та поміщені в ІТТ", - написав Князєв.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Києві п'яний водій врізався у авто поліції охорони, внаслідок чого двоє правоохоронців потрапили до реанімації.
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