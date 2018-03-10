На Харківщині поліція припинила діяльність мережі гральних закладів та підпільного цеху з виготовлення алкоголю

У 6 гральних закладах правоохоронці вилучили 100 комп’ютерів, а також 191 тис. грн, в підпільному цеху - 1,3 тис. літрів фальсифікату та обладнання для його виготовлення.

На Харківщині працівники обласного управління захисту економіки Нацполіції та слідчого управління поліції припинили діяльність мережі гральних закладів та підпільного цеху з виготовлення алкоголю.

Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України.

Так, підпільні гральні заклади знаходилися у Харкові та функціонували під виглядом інтернет-клубів. У рамках розслідування кримінального провадження поліцейські задокументували проведення у даних закладах азартних ігор.

На підставі ухвали суду правоохоронці провели санкціоновані обшуки у 6 гральних закладах та вилучили 100 одиниць комп’ютерної техніки, а також 191 тис. грн та «чорнові» записи.

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Також у Харкові та області оперативниками управління захисту економіки були проведені обшуки за місцями виготовлення, зберігання, реалізації незаконно виготовленої лікеро-горілчаної продукції та у мешканнях фігурантів.

Правоохоронці вилучили 1,3 тис. літрів фальсифікату та обладнання для його виготовлення. Також було затримано організаторів незаконного виробництва.

Трьом фігурантам справи суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави: одному з затриманих – 140 тис. грн., двом іншим – по 35 тис. грн.