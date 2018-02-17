На Житомирщині ліквідували мережу виготовлення фальсифікованого алкоголю (фото)

Також встановлено майже 20 місць збуту фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції на території Житомирської області.

На Житомирщині ліквідовано мережу виготовлення фальсифікованого алкоголю та вилучено 6 тонн лікеро-горілчаної продукції, яку ділки збували по області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

"Новоград-Волинською місцевою прокуратурою за сприяння співробітників Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Нацполіції України викрито групу осіб, які займалися виготовленням, транспортуванням та реалізацією фальсифікованих алкогольних напоїв", - сказано у повідомленні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, проведено низку слідчих дій та встановлено 7 складських приміщень, де виготовляли коньяк та горілку під видом відомих марок.

Читайте такожНа Житомирщині викрили підпільний цех із виробництва фальсифікованого алкоголюКрім цього, встановлено майже 20 місць збуту фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції на території Житомирської області.

Протягом 15-16 лютого 2018 року прокуратурою спільно з Управлінням захисту економіки, на підставі ухвал суду проведено 11 санкціонованих обшуків у місцях виготовлення та зберігання продукції, під час яких виявлено та вилучено 2,4 т спирту, 3,6 т готової лікеро-горілчаної продукції (635 літрів коньяку та 3 т горілки), 5 літрів ароматизатору «Коньяк».

Також під час обшуків виявлено грошові кошти на суму 4 тис. доларів США та 60 тис. грн, різного виду пакувальний матеріал та безпосередньо транспортний засіб, який використовували для доставки фальсифікату споживачам.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на цю вилучену продукцію.

"Таким чином, завдяки спільним злагодженим професійним діям прокуратури та органів правопорядку ліквідовано мережу виготовлення та розповсюдження лікеро-горілчаної продукції сумнівної якості групи підакцизних товарів",- зазначають у прокуратурі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить Новоград-Волинський відділ Нацполіції. Процесуальне керівництво здійснює місцева прокуратура.