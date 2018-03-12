В Одеській області військовий зарізав місцевого жителя (відео)

Група молодих чоловіків, віком від 18 до 20 років, спровокували бійку з військовими.

В Іванівському районі Одеської області в ніч на 12 березня військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади під час спровокованого конфлікту вбив місцевого жителя.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, до чергової частини Іванівського відділення поліції надійшло повідомлення від оператора лінії «102» про те, що в смт Петрівка під час бійки чоловік дістав ножове поранення.

«Встановлено, що двоє жителів розпивали алкогольні напої в місцевому барі. Між ними на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин виник конфлікт, під час якого один з чоловіків вдарив свого знайомого ножем в область паху і тильну частину ноги вище коліна», - повідомили в поліції. За даними поліції, від отриманих тілесних ушкоджень і втрати крові постраждалий загинув на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Відзначається, що зараз вирішується питання про затримання 30-річного правопорушника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Разом з тим, згідно з повідомленням прес-служби 28-ї окремої механізованої бригади, 30-річний солдат - військовослужбовець механізованого підрозділу - за місцем постійного проживання в компанії бойового побратима і дружини святкував свій день народження.

«Група підпилих молодих чоловіків, віком від 18 до 20 років, спровокували бійку з військовими. В результаті один з хлопців - 19-річний Дмитро - зазнав ножового поранення і дорогою до лікарні помер від втрати крові. Ведеться слідство», - повідомили в прес-службі, уточнивши, що підозрюваний у вбивстві військовослужбовець характеризується колегами позитивно.

Як розповіли УНІАН очевидці НП, компанія п'яних молодиків спровокувала бійку з військовими, негативно відгукуючись про учасників АТО.

Раніше на Херсонщині цивільні особи побились з військовими.