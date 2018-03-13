Прокуратура розпочала розслідування трагічної пожежі на полігоні "Широкий лан"

Окрім того, військовою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом недбалого ставлення службових осіб військової частини до служби, що виразилось у незабезпеченні належних умов проживання військовослужбовців.

За фактом пожежі на військовому полігоні «Широкий лан» у Миколаївській області, в результаті якої загинув військовослужбовець і ще семеро отримали опіки, розпочато кримінальне провадження.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі військової прокуратури Південного регіону України.

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«За фактом необережного знищення військового майна, що спричинило тяжкі наслідки, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 412 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється військовою прокуратурою Миколаївського гарнізону Південного регіону України», - йдеться у повідомлені прес-служби відомства.

Окрім того, військовою прокуратурою Миколаївського гарнізону за фактом недбалого ставлення службових осіб військової частини А-0501 до служби, що виразилось у незабезпеченні належних умов проживання військовослужбовців, розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на вівторок, 13 березня, на загальновійськовому полігоні у Миколаївській області в результаті порушення правил безпеки при користуванні піччю в нічний час сталася пожежа, внаслідок якої згорів один намет в наметовому містечку.

Внаслідок пожежі один військовослужбовець загинув та семеро отримали опіки різного ступеню тяжкості.