В одеському аеропорту людей понад десять годин тримали без їжі та води в літаку

Літак не зміг злетіти через технічні несправності, без води та їжі у людей почали здавати нерви і навіть відбулася бійка між пасажирами.

В Одеському аеропорту всередині літака, який повинен був виконувати рейс до Анкари, на понад десять годин заблокували сотню пасажирів.

Про це повідомляє ТСН.

Людей запустили на облавок після реєстрації: літак Boeing 737 компанії Pegasus мав вилетіти до Туреччини. Але спочатку надійшло повідомлення про замінування повітряного судна, потім про його технічні несправності, нарешті про неможливість зльоту через несприятливу погоду, хоча інші літаки покидали злітну смугу.

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"Без води та їжі у людей почали здавати нерви і на облавку навіть відбулася бійка між пасажирами. З літака пасажирів не випускали і лише коли в ситуацію втрутилися журналісти, дозволили тим, хто вже не бажав летіти, таки покинути борт. Обуренню людей не було межі, бо багато з них пропустили стикові рейси в Туреччині та запізнився на ділові зустрічі", - йдеться у повідомленні.

Раніше у небі над Німеччиною загорівся величезний транспортний літак Airbus Beluga.