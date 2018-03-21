В одеському аеропорту людей понад десять годин тримали без їжі та води в літаку

08:56, 21 березня 2018
Інциденти
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фото OneTwoTrip

Про це повідомляє ТСН

Людей запустили на облавок після реєстрації: літак Boeing 737 компанії Pegasus мав вилетіти до Туреччини. Але спочатку надійшло повідомлення про замінування повітряного судна, потім про його технічні несправності, нарешті про неможливість зльоту через несприятливу погоду, хоча інші літаки покидали злітну смугу.

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"Без води та їжі у людей почали здавати нерви і на облавку навіть відбулася бійка між пасажирами. З літака пасажирів не випускали і лише коли в ситуацію втрутилися журналісти, дозволили тим, хто вже не бажав летіти, таки покинути борт. Обуренню людей не було межі, бо багато з них пропустили стикові рейси в Туреччині та запізнився на ділові зустрічі", - йдеться у повідомленні.

Раніше у небі над Німеччиною загорівся величезний транспортний літак Airbus Beluga.

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Теги: #Одеса#літак#аеропорт