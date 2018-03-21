Волинські патрульні на очах у малої дитини побилися з водієм (відео)

У патрульній поліції наголошують, що водій поводив себе агресивно та провокував інспекторів.

На автодорозі Київ-Ковель-Ягодин у Волинській області на АЗС сталася сутичка між екіпажем патрульної поліції та водієм. Чоловіки почали битися на очах у малої дитини, що перебувала в автомобілі.

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Відповідне відео оприлюднено на Youtube-каналі POLICE CONTROL. Зазначається, що водій дорікнув правоохоронцям у порушенні процедури оформлення адміністративних матеріалів, на що поліцейський відповів хамством та почав плутатись у законах. Суперечка завершилась тим, що патрульний вирішив застосувати проти водія міри фізичного впливу та спецзасоби.

Після інциденту водія доправили до райвідділу та оформили протоколи, а також почали збір матеріалів для відкриття кримінального провадження за ст. 345 УК.

В той же час, прес-служба патрульної поліції Волинської області, коментуючи інцидент у Facebbok, вказала, що 31-річний водій поводив себе агресивно, відмовився показати документи та одразу зателефонував на 102, поскаржившись на дії патрульних. В подальшому він начебто всіляко провокував патрульних та завдав одному з них «тілесних ушкоджень в обличчя».

Раніше повідомлялось, що на станції метро "Театральна" у Києві невідомий побив працівника поліції. Останнього після надання допомоги із забоями голови та тіла забрала "швидка".