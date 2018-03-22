Штовханина у Раді з Парасюком: нардеп одягнув ремінь на шию представнику держохорони (фото, відео)

Після цієї перевірки металодетектором та словесної перепалки охорона погодилася з тим, що у депутата наразі відсутні заборонені речі, і він пішов до сесійної зали.

Співробітники Державної охорони у Верховній Раді України таки перевірили речі позафракційного народного депутата Володимира Парасюка: він розклав їх просто на підлозі.

Як передає кореспондент УНІАН, на шляху Парасюка до входу в сесійну залу, вже після того як він втікав до неї від перевірки, його знову перестріла держохорона та попросила про огляд.

Цього разу Парасюк таки погодився на огляд і дуже емоційно почав викладати речі з сумки просто на підлогу, демонструючи та коментуючи кожну з них. Серед цих речей, зокрема, був ноутбук та зарядний пристрій.

Парасюк також зняв з джинсів ремінь і різко одягнув його на шию одному з представників держохорони.

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Після цієї перевірки, перевірки металодетектором та словесної перепалки охорона погодилася з тим, що у депутата наразі відсутні заборонені речі, і він пішов до сесійної зали.

Перед цією перевіркою Парасюк у коментарі журналістам пояснив, що він, зайшовши до парламенту, пояснив охороні, що у нього немає із собою заборонених речей, а подальше прохання охорони пройти з ним в окрему кімнату, його обурило.

"Вони кажуть: ви повинні пройти з нами, ми вас мусимо оглянути, тобто роздягнутись, і тоді ви підете на своє робоче місце. На таке я не підпишусь. Якщо говорити про їхню допотопну техніку, яка пікає на все підряд, в тому числі і на ремінь, - я жартома сказав: а якщо у мене пояс вірності від дружини чи дівчини, то що, мені труси перед вами скинути?", - сказав він.

Він також висловив думку, що перевірки проводяться вибірково, залежно від політичної сили, до якої входить депутат.

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Як повідомляв УНІАН, у ВР стався конфлікт та штовханина між Парасюком і держохороною через перевірку речей.