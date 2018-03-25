17-річна дівчина випала з вікна 11-го поверху на вулиці Медової Печери, 39а.

У Львові 17-річна дівчина розбилася на смерть, випавши з вікна 11-го поверху. Інцидент стався в суботу, 24-го березня, о 23:23.

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Про це з посиланням на прес-службу міськради Львова повідомляє 032.ua.

Наразі відомо, що 17-річна дівчина випала з вікна 11-го поверху на вулиці Медової Печери, 39а.

Зазначається, що за цією адресою розташований гуртожиток №2 ЛНУ імені Івана Франка. Причини події наразі встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, У Києві чоловік випав з 15-го поверху готелю.

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