У Львові 17-річна дівчина розбилася на смерть, випавши з вікна 11-го поверху
01:30, 25 березня 2018Інциденти
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17-річна дівчина випала з вікна 11-го поверху на вулиці Медової Печери, 39а.
Інцидент стався в суботу о 23:23 / dpchas.com.ua
У Львові 17-річна дівчина розбилася на смерть, випавши з вікна 11-го поверху. Інцидент стався в суботу, 24-го березня, о 23:23.
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Про це з посиланням на прес-службу міськради Львова повідомляє 032.ua.
Наразі відомо, що 17-річна дівчина випала з вікна 11-го поверху на вулиці Медової Печери, 39а.
Зазначається, що за цією адресою розташований гуртожиток №2 ЛНУ імені Івана Франка. Причини події наразі встановлюються.
Як повідомляв УНІАН, У Києві чоловік випав з 15-го поверху готелю.
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