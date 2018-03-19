У Києві чоловік випав з 15-го поверху готелю

21:52, 19 березня 2018
Інциденти
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Готель &quot;Мир&quot; (ліворуч) в Києві / фото УНІАН

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Про це повідомляють "Вартові Еспресо".

Удар був досить сильним, фрагменти тіла розлетілись на декілька десятків метрів.

Чоловік випав з 15-го поверху. Передсмертної записки він не залишив. Відомо, що загиблий нещодавно заселився у готель.

Труп досить швидко прибрали. Криміналісти працюють в кімнаті готелю.

Як повідомляв УНІАН, у Львові жінка-самогубця вистрибнула з вікна квартири на 8-му поверсі житлового будинку і від отриманих травм загинула на місці.

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Теги: #Київ#інциденти#готель