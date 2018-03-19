У Києві чоловік випав з 15-го поверху готелю

Загиблий нещодавно заселився у готель, передсмертної записки він не залишив.

У Києві чоловік випав з будівлі готелю "Мир", приземлився на голову і розбився насмерть.

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Про це повідомляють "Вартові Еспресо".

Удар був досить сильним, фрагменти тіла розлетілись на декілька десятків метрів.

Чоловік випав з 15-го поверху. Передсмертної записки він не залишив. Відомо, що загиблий нещодавно заселився у готель.

Труп досить швидко прибрали. Криміналісти працюють в кімнаті готелю.

Як повідомляв УНІАН, у Львові жінка-самогубця вистрибнула з вікна квартири на 8-му поверсі житлового будинку і від отриманих травм загинула на місці.