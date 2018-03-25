У Миколаєві згоріло тролейбусне депо: постраждала жінка-водій (фото)

Пожежники, які виїхали на місце, виявили, що загорівся тролейбус, який перебував на обслуговуванні.

У суботу, 24 березня, виникла пожежа в тролейбусному депо №3 на вулиці Будівельників міста Миколаєва. Про це повідомляє ДСНС. Пожежники, які виїхали на місце, виявили, що загорівся тролейбус, який перебував на обслуговуванні. Читайте такожВ одеському торговому центрі сталася пожежа на паркінгу (фото) Постраждала жінка-водій тролейбуса. Повідомляється, що вона отримала незначну травму ноги й надихалася продуктами горіння. Її доставили в лікарню швидкої допомоги. Нагадаємо, що в Хирові Львівської області сталася сильна пожежа в історичній будівлі колегії єзуїтів.

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