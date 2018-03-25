На Львівщині горіла історична будівля колегіуму єзуїтів (фото, відео)
У м. Хирів (Старосамбірський район Львівщини) вдень 24 березня виникла пожежа на території колишнього колегіуму єзуїтів із каплицею, де у радянські часи розміщувалася військова частина, а в останні роки діяв готель.
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Як повідомляє ZAXID.NET, пожежа поширилася на усю площу даху будівлі, а пізніше і на нижні поверхи. Над її ліквідацією працювало 68 рятувальників та 11 пожежних автомобілів.
Зазначається, що в останні роки в будівлі діяв оздоровчо-відпочинковий комплекс «Лаяр Палац». Тим часом каплиця комплексу єзуїтів на початку 2000-х років була відновлена коштом громади і передена для богослужінь Українській автокефальній православній церкві.
Загалом комплекс, який був збудований у 1886 році, і добудований у 1904 році у стилі неоренесансу, є пам’яткою архітектури місцевого значення.
Станом на 20:00 пожежу вдалося локалізувати. У храмі пожежею було знищено лише купол.
У лютому повідомлялось, що у Львові сталася пожежа у багатоповерховому офісі на вул. Зеленій. За повідомленнями ДСНС Львівщини, пожежу ліквідовували півтори години, на місці працювали 30 рятувальників.