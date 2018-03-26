Хаотично маневрував: у Львові затримали п'яного водія автобуса (відео)
19:41, 26 березня 2018Інциденти
887
Пасажирів в автобусі не було. Драгер показав у водія понад два проміле алкоголю в крові.
У Львові водій затримав п'яного шофера міжміського автобуса
У неділю, 25 березня, патрульні зупинили водія приміської маршрутки в стані сильного алкогольного сп'яніння.
Про це повідомляється в сюжеті ТСН. Про водія, який на дорозі хаотично маневрує смугами, повідомив водій вантажівки. "Він, щоб уникнути зіткнення, був змушений виїхати на зустрічну. Там же заблокував водія маршрутки і викликав копів", - сказано в повідомленні.
Читайте такожУ Київській області грабіжники захопили у заручники дітей та їхню бабусю, намагаючись утекти від поліції
Пасажирів в автобусі не було. Драгер показав у водія понад два проміле алкоголю в крові.
Раніше у Києві трамвай зійшов з рейок.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter