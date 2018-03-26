Хаотично маневрував: у Львові затримали п'яного водія автобуса (відео)

Пасажирів в автобусі не було. Драгер показав у водія понад два проміле алкоголю в крові.

У неділю, 25 березня, патрульні зупинили водія приміської маршрутки в стані сильного алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН. Про водія, який на дорозі хаотично маневрує смугами, повідомив водій вантажівки. "Він, щоб уникнути зіткнення, був змушений виїхати на зустрічну. Там же заблокував водія маршрутки і викликав копів", - сказано в повідомленні.

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Пасажирів в автобусі не було. Драгер показав у водія понад два проміле алкоголю в крові.

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