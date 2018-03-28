У Києві через задимлення закрили станцію метро Лівобережна
17:40, 28 березня 2018Інциденти
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Потяги метро не зупиняються на станції Лівобережна, повідомляється про задимлення.
Адміністрація метро повідомила про закриття станції / Фото УНІАН
У Києві через задимлення закрили станцію метро Лівобережна. Очевидці розповіли про стовп диму на станції.
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"Червона лінія. Виявлено незначне задимлення на станції «Лівобережна». Станція зачинена на вхід та вихід. Поїзди слідуватимуть повз станцію без зупинки", - повідомило у Facebook КП "Київський метрополітен".
Як повідомляв УНІАН, нещодавно на "червоній" гілці київського метро пасажир впав на колії.
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