У Києві через задимлення закрили станцію метро Лівобережна

17:40, 28 березня 2018
Інциденти
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Адміністрація метро повідомила про закриття станції / Фото УНІАН

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"Червона лінія. Виявлено незначне задимлення на станції «Лівобережна». Станція зачинена на вхід та вихід. Поїзди слідуватимуть повз станцію без зупинки", - повідомило у Facebook КП "Київський метрополітен".

Як повідомляв УНІАН, нещодавно на "червоній" гілці київського метро пасажир впав на колії.

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Теги: #метро#Лівобережна