У Дніпрі таксисти спіймали чоловіка, який кидався під авто заради наживи
21:46, 29 березня 2018Інциденти
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Зараз поліція вирішує, чи можна цього чоловіка притягнути до відповідальності.
Таксисти спіймали любителя стрибати під колеса / фото УНІАН
Таксисти Дніпра піймали чоловіка, який навмисне кидався під автівки і не раз за таким заняттям потрапляв до об’єктива автореєстраторів.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
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Водії кажуть, що він робив це в одному й тому самому місці, аби заробити. Мовляв, спочатку ледь не потрапляв під машини. А потім вимагав від водіїв гроші, інакше викличе поліцію.
Втім, таксисти самі набрали "102" і тримали чоловіка до приїзду копів. Врешті він таки зізнався, під авто біг навмисно. Але не для заробітку, а щоб провчити водіїв. Зараз поліція вирішує, чи можна цього чоловіка притягнути до відповідальності.
«Я вас таким чином вчу, що коли людина біжить по переходу, то ви маєте зупинятись», - каже пішохід.
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