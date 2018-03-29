У Дніпрі таксисти спіймали чоловіка, який кидався під авто заради наживи

Зараз поліція вирішує, чи можна цього чоловіка притягнути до відповідальності.

Таксисти Дніпра піймали чоловіка, який навмисне кидався під автівки і не раз за таким заняттям потрапляв до об’єктива автореєстраторів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Водії кажуть, що він робив це в одному й тому самому місці, аби заробити. Мовляв, спочатку ледь не потрапляв під машини. А потім вимагав від водіїв гроші, інакше викличе поліцію.

Втім, таксисти самі набрали "102" і тримали чоловіка до приїзду копів. Врешті він таки зізнався, під авто біг навмисно. Але не для заробітку, а щоб провчити водіїв. Зараз поліція вирішує, чи можна цього чоловіка притягнути до відповідальності.

«Я вас таким чином вчу, що коли людина біжить по переходу, то ви маєте зупинятись», - каже пішохід.