Під Києвом затримали злочинців, які знищили стратегічне обладнання

Співробітники прокуратури, поліції та СБУ затримали 7 осіб, причетних до знищення стратегічного державного підприємства «Радіопередавальний центр» у Броварах.

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Як йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Київської області, серед затриманих – троє адвокатів, колишній в.о. керівника концерну «РРТ», екс-керівник Держспецзв’язку України, колишній в.о. начальника Держгеокадастру в Київській області, колишній арбітражний керуючий та директор ДП «Радіопередавальний центр».

За словами прокурора Київської області Дмитра Чібісова, організована група упродовж 2013 року незаконно привласнила земельну ділянку ДП «Радіопередавальний центр» площею понад 115 га в м. Бровари вартістю майже 120 млн грн.

Крім того, зловмисники за півроку до незаконної анексії АР Криму, окупації Донецької та Луганської областей, попри існуюче мобілізаційне завдання на передачу радіосигналу в особливий період часу, незаконно знищили працююче стратегічне обладнання ДП «Радіопередавальний центр», за допомогою якого радіосигналом було покрито 95% відсотків території України, у тому числі окуповані території.

«Спільними зусиллями правоохоронних органів вказана незаконна діяльність осіб була припинена. До спецоперації залучено біля 200 співробітників правоохоронних органів, проведено понад 20 обшуків, які проходили на території Київської, Чернігівської, Одеської областей та в м. Києві», – повідомив Чібісов.

«На території колишнього Радянського Союзу всього було лише три таких об’єкта – один з них це РПЦ в м. Бровари» – наголосив прокурор Київської області.

За процесуального керівництва прокуратури Київської області 7 затриманим особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

На даний час за клопотанням прокуратури Київської області підозрюваним у Шевченківському райсуді обираються запобіжні заходи. Так, діючому адвокату обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У суботу, 31 березня, о 14:00 в Шевченківському районному суді столиці обиратимуть запобіжний захід організатору злочинної групи.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.