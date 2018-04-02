Сутички на матчі "Маріуполь"-"Динамо": фанати запалили димові шашки, постраждали 9 поліцейських

09:42, 02 квітня 2018
Інциденти
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За фактом конфлікту відкрито кримінальні провадження / фото УНІАН

Як повідомляється на сайті Поліція Донеччини, конфлікт стався в середині другого тайму біля стадіону. «Фанати на трибунах запалили димові шашки та застосували петарди. З метою убезпечити інших уболівальників поліцейські вивели порушників за межі стадіону. Однак товариші стали на їхній захист, вибігли зі стадіону та почали жбурляти у бік правоохоронців та службовий автотранспорт каміння», - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, серед постраждалих – 7 співробітників роти особливого призначення ГУНП в Запорізькій області, працівник управління патрульної поліції Маріуполя та слідчий Центрального відділу поліції. Крім того, пошкоджено дві службових автівки.

Зазначається, що цивільні особи за медичною допомогою не зверталися, однак є інформація про постраждалих серед журналістів.

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За фактом конфлікту відкрито кримінальні провадження за ознаками ч.1 ст.342 «Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві» та ч.2 ст.345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» Кримінального кодексу України.

Безпеку гравців та вболівальників на стадіоні забезпечено, наголосили у поліції.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня у Маріуполі під час футбольного матчу між місцевою командою «Маріуполь» і київським клубом «Динамо» на стадіоні імені Володимира Бойка виникла бійка між уболівальниками й правоохоронцями. У Патрульній поліції Донецької області повідомили, що внаслідок сутичок незначних ушкоджень зазнав один правоохоронець та кілька агресивно налаштованих уболівальників. Найбільш активних учасників конфлікту поліція затримала та доставила до відділку.

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Теги: #Динамо#футбол#сутички#Маріуполь#матч