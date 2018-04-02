На Сумщині вночі затопило 45-тисячне місто: поліція на човнах рятує людей (фото, відео)

Різке підвищення рівня води у річці Охтирка призвело до підтоплення приватних домоволодінь на 11-ти вулицях міста.

В м. Охтирка Сумської області із підтоплених внаслідок повені приватних домоволодінь евакуйовано понад 40 мешканців.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДСНС України в Сумській області, 2 квітня о 01:15 внаслідок інтенсивного танення снігу в м. Охтирка відбулося різке підвищення рівня води у річці Охтирка, що призвело до підтоплення приватних домоволодінь на 11-ти вулицях міста.

«Максимальний рівень води становив до 80 см, станом на 07:00 він вже зменшився на 10 см. Проводиться евакуація населення. Із 25 підтоплених будинків евакуйовано 43 людини, з яких 6 тимчасово розміщені в готелі «Нафтовик», 1 особа госпіталізована до Охтирської центральної райлікарні, решта знаходяться у близьких», – йдеться у повідомленні.

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До ліквідації надзвичайної події залучено 37 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки 3-го державного пожежно-рятувального загону управління ДСНС в області.

Також в Охтирці проведене засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Сумської області, перші повідомлення про повінь стали надходити до чергової частини охтирської поліції відразу після першої години ночі.

За словами людей, вода піднялась майже на метр, були підтоплені будинки та господарські приміщення.

«По тривозі негайно був піднятий весь особовий склад місцевої поліції. Головним нашим завданням було не допустити в таких складних умовах смерті чи травматизму людей, забезпечити безпечний рух на автодорогах та громадський порядок, при цьому виключивши будь-яку можливість мародерства чи крадіжок», – заявив начальник Охтирського відділення поліції Руслан Кладько.

Згідно із повідомленням, працівники поліції на плавзасобах разом із рятувальниками патрулюють вулиці, збирають із підтоплених осель людей, хто не зміг самостійно покинути район лиха. Потерпілих приймає міська лікарня, також їх доправляють до місцевого готелю та будівлі міськвиконкому.

На місці події, крім поліції, працюють бригади ДСНС, швидкої медичної допомоги та міськвиконкому. Рятувальні роботи тривають.