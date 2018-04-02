На Львівщині чоловік загинув при спробі перелізти через паркан

Загиблий зачепився за гострі частини металевих прутів огорожі та пошкодив собі артерію.

У Львівській області місцевий мешканець помер при спробі перелізти через огорожу своєї присадибної ділянки. Загиблий пошкодив собі артерію на нозі.

Як повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції у Львівській області, повідомлення про загибель чоловіка 1 квітня надійшло до Городоцького відділення поліції. На місці події працювала слідчо-оперативна група.

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«Як встановили правоохоронці, загиблий, 56-річний місцевий мешканець, щоб потрапити на свою дачну ділянку, перелазив через огорожу, зачепився за виступаючі частини металевих прутів та пошкодив артерію на нозі. Злізти з огорожі самостійно чоловік не зміг - він ще встиг зателефонувати до свого товариша та покликати його на допомогу, проте, коли той прибіг, чоловік вже помер», - зазначається у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини інциденту, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) з приміткою «нещасний випадок».

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