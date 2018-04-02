Через стрімку відлигу приватний сектор Дніпра опинився під водою (відео)

Деякі вулиці перетворилися на ріки.

Через відлигу потерпає Дніпро. Цієї зими опадів у місті випало в чотири рази більше за норму.

Зараз там затопило двори, городи та навіть хати, йдеться у ТСН.

Деякі вулиці перетворилися на ріки. У приватному секторі - у воді щонайменше півтори сотні обійсть. Рятувальники відкачують воду, та вона прибуває знову. На подвір'ї бабці Ніни води по кісточку. По хліб або до аптеки ходить саморобними містками. У самій хаті вода вкрила підлогу, тільки-но почав танути сніг. Вода стоїть у хатах та подвір'ях - під нею сховалися навіть городи. Все, що встигли посадити, пропаде, бідкаються люди.

Не лише будинки, а цілі вулиці. Машини тут не їдуть - пливуть. І це їм пощастить, якщо під водою не зловлять ями. Півтори сотні дворів та прилеглі вулиці попливли разом із відлигою. Люди винуватять комунальників.

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"Як сніг сходить - у нас взагалі відкачування не працює по району", - скаржиться місцева жителька.

"У багатьох районах просто не існує зливових колекторів. Воду нікуди відвести", - пояснює заступник міського голови Михайло Лисенко.

Рятувальники працюють та не встигають відкачувати воду. Щойно відкачають, вода знов прибуває. Надзвичайники знову і знову ставлять помпу в одних й тих самих дворах. Єдине надія у людей на сонце. Коли потеплішає, ґрунтові води спадуть, і хати просохнуть. За найоптимістичнішими прогнозами, кажуть рятувальники, на це піде не менше тижня.

Нагадаємо, танення снігу спричинило велику повінь у Охтирці Сумської області. Велика вода наробила лиха також на Полтавщині та у Чернігові.