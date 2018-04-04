Підпал польського автобуса у Львові: в СБУ заявили про затримання терористів

Як повідомили в управлінні СБУ у Львівській області, подія дійсно мала місце, а дії зловмисників були контрольовані, щоб уникнути людських жертв.

В управлінні СБУ у Львівській області заявили, що раніше розповсюджена інформація про підпал польського автобуса у Львові, яку потім спростувала поліція, не була першоквітневим жартом.

Як повідомив УНІАН речник управління СБУ у Львівській області Олег Александров, подія дійсно мала місце, дії зловмисників були контрольовані, щоб уникнути людських жертв.

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«Маю поставити крапку в історії, що сколихнула медійну спільноту. Йдеться про підпал польського автобуса, який стався в ніч на 1 квітня поблизу Стрийського автовокзалу у Львові. Ця подія відбувалася в рамках контролю за вчиненням злочину. Йдеться про те, що оперативники спецслужби контролювали дії терористів для того, щоб уникнути людських жертв та задокументувати дії усієї ланки зловмисників - від безпосередніх виконавців до замовників. Фізичне затримання зловмисників відбулося 1 квітня. Наступного дня, 2 квітня, їм було оголошено про підозру і 3 квітня суд обрав зловмисникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», - заявив Александров.

Як повідомляв УНІАН, голова Служби безпеки України Василь Грицак вчора заявив, що співробітники спецслужби затримали двох виконавців підриву польського «Меморіалу Орлят» на Личаківському кладовищі у Львові, які також підпалили польський туристичний автобус.

«За наявною інформацією, фінансування терактів здійснювалося оточенням втікача - екс-президента під кураторством російських спецслужб», - заявив голова СБУ.

Ввечері 13 березня на Личаківському цвинтарі у Львові, неподалік польського поховання «Меморіал львівських орлят» стався вибух. За попередніми даними поліції, вибухнула граната РГД-5. Внаслідок вибуху утворилася вирва діаметром 20 см, постраждалих не було, споруди меморіалу ушкоджень не зазнали.

1 квітня у ЗМІ та соцмережах було оприлюднено інформацію про те, що вночі поблизу Стрийського автовокзалу у Львові невідомі особи нібито підпалили польський автобус та обклеїли його червоно-чорними листівками.

2 квітня в обласних управліннях поліції та ДСНС спростували цю інформацію, заявивши, що це нібито був першоквітневий жарт.