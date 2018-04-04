9-місячний хлопчик, якого п'яна мати викинула в річку, прийшов до тями після коми (відео)

14:13, 04 квітня 2018
Інциденти
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Про це йдеться в сюжеті ТСН. Врятувати хлопчика вдалося завдяки злагодженим діям всіх служб. Очевидці швидко викликали патрульних. Ті разом з рятувальниками човнової станції витягли немовля з крижаної води.

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Раніше повідомлялося, що колишній футболіст МФК «Миколаїв», а нині лейтенант патрульної поліції Андрій Білоус врятував 9-місячну дитину, яку нетвереза мати викинула з Інгульського мосту.

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Теги: #річка#немовля