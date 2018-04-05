У Києві масова бійка біля кафе закінчилася поножовщиною (фото, відео)

10:06, 05 квітня 2018
Інциденти
3402
Київ оперативний

Читайте такожУ Києві побилися будівельники та місцеві жителі

Подія сталася за кафе Кавказ. Що саме чоловіки не поділили між собою і чому почався конфлікт невідомо. За попередньою інформацією, в бійці брали участь більш ніж 10 чоловік (сім чоловік з одної сторони і троє з іншої). Закінчилася бійка ударом ножем, повідомляє Київ оперативний у соцмережі. 

Потерпілому чоловіку одразу стало зле і його занесли у вищевказаний заклад харчування. 

Київ оперативний

Лікарі швидкої повідомили, що у чоловіка проникаюче поранення під ребром. Потерпілого терміново госпіталізували. 

Всі сім осіб з місця події втекли. Наразі, на місці події працюють співробітники патрульної поліції та слідчо-оперативної групи.

Пораненого терміново госпіталізували \ Київ оперативний
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Київ#масова бійка