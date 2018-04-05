У Києві масова бійка біля кафе закінчилася поножовщиною (фото, відео)

Бійка, в якій брали участь близько 10 осіб, сталася біля одного з кафе у районі Виноградарь.

У Києві в районі Виноградарь на проспекті Свободи, 26 вчора пізно увечері сталася масова бійка.

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Подія сталася за кафе Кавказ. Що саме чоловіки не поділили між собою і чому почався конфлікт невідомо. За попередньою інформацією, в бійці брали участь більш ніж 10 чоловік (сім чоловік з одної сторони і троє з іншої). Закінчилася бійка ударом ножем, повідомляє Київ оперативний у соцмережі.

Потерпілому чоловіку одразу стало зле і його занесли у вищевказаний заклад харчування.

Лікарі швидкої повідомили, що у чоловіка проникаюче поранення під ребром. Потерпілого терміново госпіталізували.

Всі сім осіб з місця події втекли. Наразі, на місці події працюють співробітники патрульної поліції та слідчо-оперативної групи.